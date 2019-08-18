بصورة من "الفيل الأزرق".. خالد الصاوي يحتفل بعيد ميلاد كريم عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان خالد الصاوي، على تهنئة الفنان كريم عبدالعزيز، بعيد ميلاده الـ44، وذلك عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ونشر "الصاوي"، صورة تجمعه بكريم، معلقًا "كل سنة وانت طيب يا سوبر ستار".

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واحتفل الفنان كريم عبدالعزيز، بعيد ميلاده الـ44، امس السبت، إذ أنه من مواليد 17 أغسطس 1975.

في سياق آخر، يحتفل كريم عبدالعزيز بنجاح فيلمه الفيل الأزرق 2، الذي حقق أكثر من 75 مليون جنيه حتى الآن.