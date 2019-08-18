محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: روج الفنان عمرو عبدالجليل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، لفيلم "الشايب". ونشر "عمرو" 3 صور في إطار واحد تجمع الفنان آسر ياسين والفنان سيد رجب، معلقا: "مبروك يا صاحبي". وكان فيلم "ولاد رزق 2"، أعلن في آخر مشهد ضمن أحداثه ظهور شخصية "الشايب"، ليكشف الفنان آسر ياسين بعدها عن بوستر الفيلم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو عبدالجليل يروج لـ"الشايب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.