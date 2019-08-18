علا رشدي تحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شاركت الفنانة علا رشدي جمهورها بصورة لها وهي تحتفل بعيد ميلادها وسط أبنائها، والذي يوافق 19 أغسطس، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت صورة لها وهي تشتري لعب لأطفالها، وعلقت "وأنا بجيب لعب وهدايا لولادي بمناسبة عيد ميلادي! هابي بيرثداي تو مي". وحرصت الفنانة ريهام أيمن على تهنئتها بعيد ميلادها "عيد ميلاد سعيد". وتحتفل علا رشدي بعيد ميلادها الـ 38 إذ أنها من مواليد 1980، وتزوجت من الممثل أحمد داود في مايو 2010.

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