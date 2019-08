إيرادات السبت.. "Dora" الثالث و"Annabelle Comes Home" بالمركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس السبت 17 أغسطس، إيراد قُدر بـ493 ألفًا و805 جنيهات.

وجاء في المركز الثاني فيلم "The Lion King"بعد تحقيقه 142 ألفًا و252 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Dora and the lost city of gold" بطولة Isabela Moner، وحقق 110 آلاف و248 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، بعد تحقيقه 54 ألفًا و218 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "The Angry Birds Movie 2"، محققًا 42 ألفًا و390 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 40 ألفًا و795 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Crawl" بطولة Kaya Scodelario ، محققًا 25 ألفًا و105 جنيهات.

وحصل على المركز الثامن فيلم Spider Man بطولة Tom Holland، وبلغت إيراداته 5 آلاف و157 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "The convent" بعد تحقيقه 634 جنيهًا، وفي المركز العاشر جاء فيلم "Annabelle Comes Home" بطولة Vera Farmiga، وحقق أمس 499 جنيهًا.