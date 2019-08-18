"خيال مآتة" يحقق أقل إيراد منذ طرحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

واصلت إيرادات فيلم "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي انخفاضها لليوم الرابع على التوالي، إذ حقق أمس السبت 17 أغسطس أقل إيراد منذ طرحه في دور العرض السينمائي.

احتل الفيلم المركز الثالث في قائمة إيرادات شباك التذاكر، بعد فوز "ولاد رزق 2" بالصدارة، وحصول "الفيل الأزرق 2" على المركز الثاني، وحقق "خيال مآتة أمس مليون و503 آلاف و248 جنيهًا، ليصل إجمالي إيراداته لـ24 مليونًا و269 ألفًا و348 جنيهًا.

"خيال مآتة" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، بيومي فؤاد، حسن حسني، خالد الصاوي، إنعام سالوسة، انتصار، عبدالرحمن أبو زهرة، سامي مغاوري، لطفي لبيب، محمود الليثي.

يُذكر أن الفيلم تعرض لعملية قرصنة، وسُربت له نسخة عالية الجودة فنيًا على مواقع الانترنت.