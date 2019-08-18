عمرو وهبة: خسرت وزني بـ"الفوتوشوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شارك الفنان عمرو وهبة جمهوره بصورة ظهر فيها بجسم رياضي، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها بشكل كوميدي. كتب وهبة "الناس اللي بتسأل عالبروجرام اللي خسيت بيه اسمه ايه وكلفني كام البرنامج يا جماعة اسمه فوتوشوب والكورس كله بـ ٤٠٠ جنيه". آخر أعمال الفنان عمرو وهبة كان مشاركته في مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذي عُرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته دنيا سمير غانم وشيماء سيف ومحمد سلام وسمير غانم وأحمد رزق وبيومي فؤاد، ومن تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

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