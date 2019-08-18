بالفيديو: فاطمة إبنة هيا الشعيبي تطل معها عبر سناب شات

أطلت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي في مقطع فيديو عبر “سناب شات”، لكي تطمئن الناس على صحة إبنتها فاطمة.

وقالت هيا الشعيبي أن إبنتها لا تشكو من شيء، وهي تعرضت للإصابة خلال رقصها على المسرح مع رفاقها الأطفال.

وطلبت هيا الشعيبي من إبنتها أن تطل وتلقي التحية على الجمهور، ففعلت فاطمة، وظهرت إلى جانب والدتها وتشكرت كل من سأل عنها.

هيا الشعيبي تشكرت كل من إتصل بها للاطمئنان على إبنتها من بينهم صديقتها الفنانة إلهام الفضالة وزوجها.

الفيديو حظي بالكثير من التعليقات الإيجابية التي أشادت بالطفلة فاطمة وبجرأتها.

وكانت هيا الشعيبي قد شاركت في عرض مسرحية “عودة ريا وسكينة” في السعودية بمناسبة عيد الأضحى، مع الفنانة إلهام الفضالة والفنان داوود حسين، وهي أكدت أن العروض حققت نجاحاً باهراً وما لبثت أن لمّحت إلى الحسد.