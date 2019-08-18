فيديو.. فريق واما يطرح أحدث أغانيه فطومة

طرح فريق "واما" قبل قليل أحدث أغانيه بعنوان "فطومه"، وذلك عبر القناه الرسمية لشركة نجوم ريكوردز للصوتيات والمرئيات، بموقع "يوتيوب".
يشار إلي أن "فطومة" تأتي ضمن أغاني البوم الفريق
يذكر ان فريق "واما" طرح أيضًا عدد من أغاني الألبوم الجديد، وهي "شمس بحر، الصيف ابتدى، الله ع الجمال، كترت حكاياتى"، وقد تعاون في الألبوم مع عدد من كبار الشعراء والملحنين.
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