محمد محيي يطرح أغنية "قضية" قريبًا

يستعد المطرب محمد محيى، لطرح أولى أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "بتاع زمان"، بعنوان "قضية"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
الأغنية كلمات الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد، من المقرر أن يتم طرحهابعد 10 أيام، على أن يتم الكشف عن البوسترات الدعائية للألبوم فى الأيام المقبلة، قبل طرح الألبوم بشكل كامل آخر شهر أغسطس الجاري.
ويضم الألبوم 18 أغنية، منأبرزها: "قضية، هربت، أخبار الحبايب، يوم جديد، غرست امري، ورقة وقلم، أحلى الناس، وقدامى واحد، بتاع زمان، بعدنا، ماتسألوهاش".
ويذكر أن آخر ألبومات محمد محيى كان بعنوان "مظلوم" عام 2008، وكانت أغنية "يا حنين"، آخر أغانيه من ألحانه وكلمات الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، ومن توزيع فهد.
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