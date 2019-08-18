تنطلق فعاليات معرض الساقية للكتاب في دورته الثامنة، مساء اليوم، الأحد، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى 24 من نفس الشهر، بمقر ساقية الصاوى في الزمالك.
ويعد معرض الساقية للكتاب، واحدًا من أهم الفعاليات التي تنظمها الساقية، إيمانًا منها بأهمية التقاء القراء وكتابهم المفضلين، وفتح المجال للنقاشات حول الأعمالالأدبية المختلفة، وذلك من خلال الندوات وحفلات التوقيع، التي تعقدها بشكل مستمر، فضلًا عن إمكانية التجول في المعرض والتعرف على أحدث الإصدرات من خلال مشاركة مجموعة كبيرة من دور النشر المصرية والعربية.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. انطلاق الدورة الـ 8 من فعاليات مهرجان الساقية للكتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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