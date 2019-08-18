الليلة.. انطلاق الدورة الـ 8 من فعاليات مهرجان الساقية للكتاب

تنطلق فعاليات معرض الساقية للكتاب في دورته الثامنة، مساء اليوم، الأحد، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى 24 من نفس الشهر، بمقر ساقية الصاوى في الزمالك.

ويعد معرض الساقية للكتاب، واحدًا من أهم الفعاليات التي تنظمها الساقية، إيمانًا منها بأهمية التقاء القراء وكتابهم المفضلين، وفتح المجال للنقاشات حول الأعمال

الأدبية المختلفة، وذلك من خلال الندوات وحفلات التوقيع، التي تعقدها بشكل مستمر، فضلًا عن إمكانية التجول في المعرض والتعرف على أحدث الإصدرات من خلال مشاركة مجموعة كبيرة من دور النشر المصرية والعربية.