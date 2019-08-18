هيفاء وهبي تكشف عن مفاجاة جديدة

كتب امير فتحي في الأحد 18 أغسطس 2019 03:51 مساءً - فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بإعلانها عن أغنية جديدة تستعد لطرحها قريبا. ونشرت هيفاء وهبي عبر حسابها على انستغرام فيديو من موسيقى الأغنية، وكتبت معلنة عن موعد طرحها: “مفاجأة، أغنية جديدة تطرح يوم الاثنين 19 أغسطس”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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