شاهد… فيفي عبده ترقص بكامل حماسها واناقتها!

كتب امير فتحي في الأحد 18 أغسطس 2019 03:51 مساءً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو راقص جديد عبر حسابها على انستغرام. وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي ترقص بكامل حماسها واناقتها على انغام اغنية “c’est la vie” للشاب خالد في احد المناسبات. يذكر ان فيفي عبده كانت قد أصيبت، منذ ايام، بنزلة معوية حادة، نتيجة تناولها طعام مجهول المصدر.

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