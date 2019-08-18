السعودية تعلن تأسيس أكاديميتين للفنون

أعلنت السلطات السعودية تأسيس أكاديميات للفنون ضمن مبادرات برنامج "جودة الحياة"؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة في بناء وتنمية الإنسان، وتماشيا مع رؤية وتوجهات الوزارة للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة.

وأكد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، أن الاستثمار في بناء القدرات من أهم مقومات تشجيع القطاع الثقافي، الذي يحظى بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

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وقال الوزير السعودي: "المملكة غنية بالفنون الثرية والمتنوعة والمواهب والإنتاج الفني"، لافتا إلى أن أكاديميات الفنون ستكون بداية للتأهيل الأكاديمي داخل المملكة.

تُطلق الوزارة أكاديميتين في المرحلة الأولى؛ واحدة متخصصة في التراث والفنون التقليدية والحرف، وتستقبل طلبات الالتحاق بها في خريف 2020، وتستهدف 1000 طالب ومتدرب في البرامج طويلة وقصيرة المدى، بينما تكون الثانية خاصة بالموسيقى، وتستقبل 1000 طالب ومتدرب ابتداءً من 2021.

تأتي الأكاديميتان ضمن المبادرات الـ27 التي أعلنتها وزارة الثقافة السعودية كحزمة أولى؛ سعيا لرفد القطاع الثقافي بالمخرجات المميزة.

وعقدت الوزارة السعودية ورش عمل عدة بشأن تعزيز بناء القدرات في القطاع الثقافي مع مسؤولين ومتخصصين وخبراء سعوديين ودوليين، كما أجرت دراسة شاملة للعرض والطلب في السوق السعودي في القطاعات الثقافية، خلصت إلى ضرورة رفد القطاعات بكوادر مؤهلة أكاديميا.