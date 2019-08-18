أول صورة لـ يوسف الخال وسارة أبي كنعان في “لو ما التقينا”

يواصل الممثل يوسف الخال تصوير مسلسله الجديد “لو ما التقينا”، مؤلف من ثلاثين حلقة، كتابة الزميلة ندى عماد خليل، إخراج ايلي الرموز، منتج منفذ المخرجة كارولين ميلان، وانتاج شركة Gold Films التي تقدّم مولودها الاول الى المشاهدين.

وأعاد “الخال” نشر صورة من كواليس تصوير “لو ما التقينا” مع الممثلة سارة ابي كنعان التي كانت قد نشرت الصورة عبر حسابها على انستغرام. وعلّقت بالقول: (تحياتنا من تصوير مسلسل “لو ما إلتقينا”).

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ويجسد “الخال” شخصية صاحب احدى الشركات التجارية “الرائدة”، التي يسطّر فيها نجاحات قوية رغم ظروف حياته العائلية المتعثرة، ولاسيما ان العمل يُسَلَط الضوء على قصة اجتماعية تدور اليوم من خلال ماضٍ أليم ومعقّد، تعرّض له البطل، ويتخلل ذلك، قصة حب متينة مبنية على التحدي والأمل.

أما “أبي كنعان” تخوض تجربة درامية جديدة، تؤدي من خلالها شخصية “ريما” الفتاة الحساسة ذات الشخصية الرومانسية التي ستجمعها قصة حب مميزة وغريبة في آنٍ واحد مع الممثل يوسف الخال أو “هادي” فتتخللها صراعات لها علاقة بماضي أحد الأبطال.

المسلسل من بطولة يوسف الخال، سارة أبي كنعان، بالاضافة الى نخبة من الممثلين نذكر منهم ختام اللحام، نوال كامل، ناتاشا شوفاني، نعمة بدوي، جوزيف حويك وغيرهم.