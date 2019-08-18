حكيم يضىء سماء الساحل الشمالي للمرة الثانية الخميس المقبل

استعدادات خاصة يشهدها الساحل الشمالى للمرة الثانية قبل حفل النجم الكبير حكيم، والمقرر إقامته بأحد الفنادق الكبرى.

ومن المتوقع أن يكون الحضور الجماهيرى فى الحفل كبير وغير مسبوق بسبب شعبية حكيم الجارفة، والذى ترفع جميع حفلاته لافتة كامل العدد.

ويسعى منظمو الحفل أن يكون الأقوى فى صيف 2019، كما يتوقع أن يقوم النجم الكبير حكيم بتقديم أكثر من مفاجأة لجمهوره خلال الحفل.

وكان النجم حكيم قد أحيا حفلا ضخما فى الساحل الشمالى، فى ثالث أيام عيد الأضحى، بحضور جماهيرى كبير من مختلف الأعمار، إضافة إلى عدد من الفنانين والشخصيات العامة ورجال الأعمال.

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وقدم حكيم ما يزيد عن 20 أغنية من أغانيه الشهيرة سواء القديمة أو الجديدة، أشعل بها أجواء الحفل، ولم يهدأ الجمهور لحظة واحدة، وظل الحفل مشتعلا بالرقص والغناء حتى انتهائه، وحرص على التقاط الصور مع الجمهور رغم الزحام الشديد والالتفاف حوله.

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