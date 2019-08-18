نادر الأتات يطلق تحدّي رقصة "ونطرتك" من محطة للبنزين

يعيش النجم اللبناني نادر الأتات حالة نجاح استثنائية، حيث يحصد أصداء أغنيته الجديدة "ونطرتك" التي اعتلت صدارة الأغاني العربية الأكثر استماعًا وتحميلًا منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

نادر الأتات الذي ظهر في الفيديو الذي خصّ به الأغنية عبر قناته على موقع "يوتيوب" وهو يؤدّي حركات راقصة بعفوية بالغة تعكس شخصته المرحة وخفّة دمّه، أطلق أخيرًا تحدّي "رقصة ونطرتك" عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر نادر الأتات فيديو طريف جدًا له، ظهر فيه بإحدى محطات البنزين، وهو يقوم بنفس الخطوات الراقصة في الكليب، وطلب بتعليقه عليه من متابعيه نشر فيديوهات يقومون فيها بالخطوات نفسها لـ"رقصة ونطرتك" تحت هاشتاغ #Wentartek_Dance_Challenge.

وما أن أعلن الأتات عن التحدّي حتى بدأ محبّوه بنشر فيديوهات لهم وهم ينفذون رقصة أغنية "ونطرتك" كل على طريقته الخاصة.

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تجدر الإشارة إلى أن أغنية “ونطرتك” من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ أمّا الفيديو الخاص بها فيحمل توقيع عادل سرحان.

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