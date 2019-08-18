شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مشهد في افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري .. دموع سمية الألفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكاء الفنانة سمية الالفي أمس في افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة النجم أحمد عبد العزيز وتأثرها أثناء تكريم والد ابنائها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي كان أكثر المشاهد المؤثرة في افتتاح المهرجان وتفاعل الجميع داخل المسرح معها خاصة أنها تأثرت أيضا بتكريم الفنان الغائب عن الساحة توفيق عبد الحميد الذي نال تصفيقا حارا من الحضور ووقفت تحييه بحرارة

سمية الالفي جلست في الصف الأول مرتدية نظارة سوداء حتي لا تلفت إليها الحضور لكن بمجرد أن لمحها المصورين التفوا حولها وتزاحموا لالتقاط صورا لها لان هذا الظهور هو الأول لها بعد رحيل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي .

سمية الألفي حاولت إخفاء ملامحها بنظارتها السوداء لكنها ومع تأثرها أثناء تكريم الراحل فاروق الفيشاوي وصعود ابنها عمرالفيشاوي لاستلام تكريم والده انهارت باكية فلفتت إليها الانظار .

ومن المشاهد أيضا التي كانت مؤثرة في الافتتاح دموع الفنان توفيق عبد الحميد الذي نال تصفيقا مستمرا وردد الحضور اسمه " توفيق .. توفيق " لفترة زمنية تجاوزت ال 5 دقائق حيث كان الجمهور مشتاقا لرؤيته بعد ابتعاده عن الاضواء واعتزال الفن .

ومن المشاهد المؤثرة أيضا تكريم الفنان المبتسم دائما لطفي لبيب الذي رغم مرضه حضر لينال تكريمه بنفسه في مشهد مؤثر تغلب عليه بابتسامته التي كانت ملفتة جدا في الافتتاح .

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سمية الالفي في افتتاح المهرجان القومي للمسرح (3)



سمية الالفي في افتتاح المهرجان القومي للمسرح (1)



سمية الالفي في افتتاح المهرجان القومي للمسرح (1)