شكرا لقرائتكم خبر عن شائعة كل عام ..وفاة المطرب محمد عبده ..والفنان يستعد لإحياء حفل الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت الأيام الماضية شائعة وفاة المطرب السعودى محمد عبده، وأصيب العديد من محبيه وجمهوره بالذعر من انتشار هذه الشائعة، اثرتعرضه لوعكة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى، ولكن تبين أن هذه الأخبار مجرد شائعات، وأن محمد عبده بخير وسلامة، بحسب تقارير سعودية.



محمد عبده

يشارإلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها شائعات حول وفاة محمد عبده، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "تويتر" تداول العديد من الهاش تاج حول هذا الأمر.

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يذكر أن محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحد من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.

ويستعد محمد عبده، لإحياء عدد آخر من الحفلات فى عدة دول عربية خلال الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أن آخر حفل غنائى قدمه محمد عبده مع المطربة أنغام على مسرح القرية التراثية بمدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية.