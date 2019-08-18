شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة فاروق الفيشاوى مشتاقة له: "احتاج لك احتياج الابنة لوالدها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت لينا أحمد الفيشاوى، حفيدة الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، عن حزنها الشديد لرحيل جدها الذى توفى يوم 25 يوليو الماضى، بعد صراع قصير مع مرض السرطان كما كتبت قصيدة له من تأليفها تعبر فيها عن افتقادها له.

ونشرت لينا، عبر خاصية ستورى على حسابها على "إنستجرام"، صورة لجدها الراحل فاروق الفيشاوى، وعلقت عليها " اشتقت لك"، كما كتبت فى ستورى آخر، قائلة:" أنا حزينة و بتمنى أنك تكون جنبى كالأب جنب ابنته".

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وعلى الجانب الآخر، قضت محكمة أسرة الخليفة بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته "لينا" من طليقته "هند الحناوي" فى الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة.







