شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نصيحة ريهام عبد الغفور للفتيات قبل الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الفنانة ريهام عبد الغفور نصيحة للفتيات قبل اقبالها على الزواج بأن تختار شريك حياتها الذى يكون معها ويساندها فى نجاحها ويجعلها سعيدة طوال حياتها سواء فى عملها أو غيره.

ونشرت ريهام عبد الغفور صورة مع زوجها عبر موقع الصور والفيديوهات وعلقت عليها : "تزوجي من الشخص الذي يمكنه مشاركة كل شيء معك.. الشخص الذي يجعلك سعيدة".

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يشار إلى أن ريهام عبد الغفور تشارك فى العرض المسرحى الذى يعرض حاليا على احدى المسارح مع مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم يحيى الفخراني ورانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وهبة مجدي ونضال الشافعي ويحقق العرض نجاحاً جماهيرياً.

وكانت آخر أعمال ريهام عبد الغفور مسلسل "زى الشمس" الذى عرض فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاحا جماهيرياً وقت عرضه للنجمة دينا الشربينى واحمد السعدنى وعمرو السعيد والعمل من إخراج سامح عبد العزيز وقدمت ريهام شخصية فريدة التى كانت حديث السوشيال ميديا وحققت نجاح كبير من خلال هذه الشخصية.