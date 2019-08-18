رامي عياش في عيد ميلاده .. بداية من ذهب وهذه أهم محطات حياته الفنية والشخصية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أغسطس 2019 02:59 مساءً - يجتهد نجوم الفن للوصول إلى منصة التتويج بعد مشوار طويل من المعاناة، ولكن النجم اللبناني رامي عياش حطم القاعدة وبدأ مسيرته الغنائية بالتتويج بذهبية مسابقة ستديو الفن، لينطلق بعدها محققاً مكانة خاصة في عالم الغناء منحته عدة القاب منها "البوب ستار" و"ملك الأناقة" .. في عيد ميلاده الـ39 يتوقف "الخليج 365 نت" أمام أهم محطات حياته الفنية والشخصية.

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اسمه الحقيقي رامي أبو عياش ولد 18 أغسطس 1980م في مدينة بعقلين بلبنان.

انتقل مع والده إلى مدينة عنيزة بالسعودية وهناك تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط، إلا أنه عاد مرة أخرى إلى لبنان لاستكمال دراسته الثانوية.

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رامي عياش





شارك في برنامج ستوديو الفن موسم 1996 / 1997، وفاز بالميدالية الذهبية وتم التعاقد بين كل من المنتج مروان ابوالغنم صاحب ومدير شركة ميوزك بوكس وستوديو الفن سيمون أسمر الذي ينوب عن الفنان رامي عياش بموجب وكالة من والده كونه كان تحت السن القانوني وكان عمره آنذاك سبعة عشر عاماً.

أول أغانيه "بغنيلا وبدقلا" وأصدر عام 1997م أول ألبوماته بعنوان "رائع"، وتوالت بعدها ألبوماته الغنائية ومنها: "معجزه" عام 1999م – "والاه" عام 2000م – "ديوان الحب" عام 2001م – "قلبي مال" عام 2002م – "يا مسهر عيني" عام 2004م – "حبيتك أنا"عام 2007م – "غرامي" عام 2010م، "قصة حب" عام 2019.



مسيرة عياش الفنية لم تتوقف عند الغناء ولكنه شارك كممثل في مسلسل "أمير الليل" وفيلم " باباراتزي" عام 2015، وشارك في الفيلم اللبناني " أهلًا بكم في لبنان" عام 2016 وظهر كضيف شرف في مسلسل "الفصول الأربعة" بنفس العام.



نال رامي عياش خلال مشواره الفني العديد من الجوائز حيث حصل على جائزة الأوسكار ART لأفضل تتر غنائي عام 2008م، كما حصل علي جائزة الميما لأفضل ديو عن أغنية "الناس الرايقة" و"جائزة أفضل مطرب عربي في الشرق الأوسط" لعام 2018 من "Big apple music awards"، و"جائزة أفضل مطرب رومانسي" لعام 2009 من "إذاعة "صوت الموسيقى اللبنانية ".

رامي عياش



كما تم تصنيفه ضمن "قائمة أكثر 100 شخصية عربية مشهورة" لعام 2017 من قبل "مجلة فوربس الشرق الأوسط".



حصل رامي على لقب "ملك الأناقة" لعامين متتالين 2012-2013 من قبل مجلة "الخليج 365".



عياش عقد قرانه على سيرين أبو زيد إلا أنه تم الطلاق بينهما في هدوء شديد قبل حفل الزفاف وبعد شهرين فقط من عقد القران.

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تزوج من اللبنانية "داليدا سعيد" في الرابع والعشرين من أغسطس عام 2013 ورزق بإبنه الأول" آرام" في العشرين من مارس عام 2016وفي العشرين من يونيو 2018 رزق بابنته " إيانا".



أسس رامي عياش في عام 2009 جمعية تُعنى بالأطفال المرضى والأيتام والمحتاجين العرب في بيروت/لبنان، تحت إدارته، فكانت تلك الجمعية بمثابة حلم أراد تحقيقه فتحقق بالفعل، تعتمد هذه الجمعية على التبرعات الشهرية والسنوية كي تؤمن الرعاية الصحية للأطفال مع تحمل نفقات العلاج الضرورية لهم.