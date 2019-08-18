بالفيديو: بلقيس تحتفل بعيد ميلاد زوجها في أجواء رومانسية بإيطاليا

احتفلت الفنانة بلقيس بعيد ميلاد زوجها سلطان، خلال قضائهما إجازة الصيف في إيطاليا.

ونشرت الصفحة الخاصة بتحديثات بلقيس عبر “إنستقرام” مقطع فيديو خلال الاحتفال بعيد ميلاد سلطان عبد اللطيف، في أحد المطاعم الإيطالية، كما نشرت بلقيس صورة لها ولزوجها، وتمنت أن يظل في قلبها.

وتمضي بلقيس إجازة العيد مع زوجها وابنها في إيطاليا، على أن تعاود نشاطها الفني في شهر سبتمبر المقبل، وهي تتفاوض حالياً على إحياء حفلات بين السعودية ودبي، بمناسبة العيد الوطني السعودي، كما أنها سوف تطرح قريباً أغنية بلهجة عربية غير خليجية، ولكنها لم تكشف عنها.