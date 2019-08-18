احتفلت الفنانة بلقيس بعيد ميلاد زوجها سلطان، خلال قضائهما إجازة الصيف في إيطاليا.
ونشرت الصفحة الخاصة بتحديثات بلقيس عبر “إنستقرام” مقطع فيديو خلال الاحتفال بعيد ميلاد سلطان عبد اللطيف، في أحد المطاعم الإيطالية، كما نشرت بلقيس صورة لها ولزوجها، وتمنت أن يظل في قلبها.
وتمضي بلقيس إجازة العيد مع زوجها وابنها في إيطاليا، على أن تعاود نشاطها الفني في شهر سبتمبر المقبل، وهي تتفاوض حالياً على إحياء حفلات بين السعودية ودبي، بمناسبة العيد الوطني السعودي، كما أنها سوف تطرح قريباً أغنية بلهجة عربية غير خليجية، ولكنها لم تكشف عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بلقيس تحتفل بعيد ميلاد زوجها في أجواء رومانسية بإيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.