بالفيديو.. عمرو دياب يقترب من الـ 3 ملايين بأغنية "بحبه"

اقتربت أغنية "بحبه" للهضبة عمرو دياب من الـ 3 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". العالمي "يوتيوب". ويشار إلى أن أغنية "بحبه" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، والتوزيع الموسيقي لأسامة الهندي. الموسيقي لأسامة الهندي. ويذكر أن آخر أغنية طرحها الفنان عمرو دياب أغنية "أنا غير" كلمات الشاعر أحمد مرزوق، ألحان الملحن محمد يحيى، توزيع موسيقي الموزع الموسيقي أسامة الهندي.

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