الجمعة.. "آخر زفير" الأردني يُحيي أولى حفلاته بمكتبة الإسكندرية

يستعد فريق "آخر زفير" الأردني لإحياء حفل غنائي كبير بمكتبة الإسكندرية، على المسرح المكشوف، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيفي الدولي الـ17، يوم الجمعة 30 أغسطس الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

من المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل مجموعة مميزة من أغانيهم، منها "اتجوزيني، بتغوي، أخرتو لحن حزين، تحت البحر الميت، بين الورق، كيف أكون صديق، "، وغيرها.

جدير بالذكر أن "آخر زفير"، فريق

روك عربي أردني، أسسه باسم صايج عام 2007، وأصدر الفريق ألبومه الأول عام 2013، بعنوان "اعكس ثقافة"، وتناول القضايا الاجتماعية والثقافية في المنطقة، إضافة إلى الأغاني الشخصية التي استفادت من قانون زفير السري فيما يتعلق بحرية التعبير عن قلق الشباب بطريقتهم الخاصة.