بالفيديو: جرحى جراء شجار عنيف بملهى ليلي بمنطقة الدورة في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أغسطس 2019 02:33 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر إشكالا كبيرا وقع بين عدد كبير من الشبان داخل ملهى معروف في منطقة الدورة في لبنان.

وأظهر مقطع الفيديو الإشكال الذي حصل بين الشبان في احدى الملاهي الليلية الواقعة شمالي بيروت في منطقة الدورة.

وقد أسفر الإشكال عن وقوع عدد من الإصابات جراء الضرب العنيف الذي تعرضوا له. وذلك بحسب الفيديو الذي نشرته صفحة “وينيه الدولة” على حسابها عبر “فيسبوك”.

وكانت أغلقت السلطات اللبنانية ملهى ليليا في بيروت بعد انتشار مقطع مصور لعرض مثير قدمته بعض الراقصات والعارضات نصف العاريات في المكان.

وظهر فيديو فاضح، لراقصتين اعتلتا المسرح في ملهى “ديسكوتيك” في بيروت، شبه عاريتين، وقامتا بحركات منافية للحشمة على الملأ، وأمام أعين الساهرين، وبعد تناقل الفيديوهات بشكل واسع، تحركت القوى الأمنية، ومحافظ بيروت.

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وكان قد افتتح في بيروت أول ملهى ليلي للمراهقين الذين يتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما، ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط عموما والعالم العربي خصوصا.

وتأتي فكرة إنشاء ملهى مختص للمراهقين بعد دعوات عدة من الأهالي على إيجاد أماكن آمنة للسهر والترفيه لأبنائهم بعيدا عن الكبار وعاداتهم السيئة والغير أخلاقية كتناول الكحول والتدخين.

ويتميز الملهى الجديد بتقديم عروض وتجارب سهر مختلفة تماما عن حفلات الكبار، مع إبقاء الموسيقى والرقص والطعام والمشروبات المختلفة المشابهة للكوكتيلات لكن من دون كحول، كما ينضم سهرات غناء في أيام العطلة المدرسية.

والملفت في الملهى أنه صمم تماما كالملاهي المعتادة من حيث المؤثرات والأجواء الموجودة في الداخل، بدءا بالموسيقى والإضاءة والديكور، ويتسع الملهى لحوالي 300 شخص ويتضمن فريق عمل خبراء متدربين بالتعامل مع المراهقين مهمتهم خدمة الزوار، بالإضافة الى فريق أمني مهمته حماية الحفلات ومراقبتها وتطبيق القوانين الصارمة.

أما التكلفة البطاقة فهي حوالي 20 دولار للشخص الواحد، يحصل بموجبها الزائر على ست أوراق يستخدمها لتبديلها بالمشروبات والأطعمة، وقد خصصت هذه المنظومة لمنع الزائرين من التعامل بالأموال مباشرة، ومن قوانين الملهى أن لا يسمح بدخول الكبار والأهالي، تعزيزاً للاستقلالية التي ستعزز ثقتهم بأنفسهم وبالمكان الذي يسهرون فيه.