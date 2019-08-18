امرأة كازاخستانية تضع طفلين بفارق شهرين عن بعضهما البعض

ذكرت وزارة الصحة في كازاخستان، اليوم السبت، أن إحدى سكان مدينة أورالسك الكازاخستانية، تدعى ليليا كونوفالوفا والبالغة من العمر 29 عاما، أنجبت طفلين بفارق شهرين عن بعضهما البعض.

وقالت الوزارة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “حدثت حالة فريدة في مركز أورالسك للولادة. أنجبت ليليا كونوفالوفا، البالغة من العمر 29 عاماً طفلين بفارق شهرين عن بعضهما البعض. وُلدت ابنة ليليا في الأسبوع الخامس والعشرين من الحمل، وبعد شهرين و16 يوما، وُلد الابن الذكر الذي طال انتظاره”.

وأوضحت الوزارة، بأن تفسير هذه الحالة غير العادية يرجع إلى الميزة التشريحية لجسم المرأة، وهي الرحم المزدوج.

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وأضافت “تشير الإحصاءات إلى أنه في مثل هذه الحالات تكون فرص إنجاب طفل حي هي واحد من كل 50 مليون شخص. ولكن بفضل المهنية الذي يتمتع به أطباء مركز الولادة، فإن الأم والأطفال في حالة جيدة”.

وتزن الطفلة المولودة في الأسبوع الخامس والعشرين من الحمل 850 غرام وبطول 42 سم، في حين يبلغ وزن الطفل الذكر 2.9 كيلوغرام، وبطول 50 سم.