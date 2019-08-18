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كتب امير فتحي في الأحد 18 أغسطس 2019 02:14 مساءً - اعلنت الاعلامية الكويتية مي العيدان عن استضافتها لانجيلا بشارة طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري في برنامجها “كشف حساب”.
وقالت مي العيدان في تدوينة عبر حسابها على انستغرام “انجيلا بشاره طليقة وائل كفوري . . قريبا في كشف حساب” دون ان تحدد موعد الحلقة.
يذكر أن وائل كفوري كان قد خرج عن صمته للمرة الأولى، مساء امس، متحدثا عن سبب صمته تجاه ما يثار حول مشاكله مع طليقته أنجيلا بشارة قائلا ” “أنا أب لابنتين وكرامتهم عندي تسوى عندي الدنيا كلها خليهم يحكوا، بناتي خط أحمر، وحفاظًا على كرامتهما لن أرد عليهم، خليهم يحكوا”.”
كانت هذه تفاصيل خبر انجيلا بشارة تطل قريبا في لقاء تلفزيوني مع اعلامية كويتية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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