وائل كفوري يخرج عن صمته ويتحدث عن ازمته مع طليقته انجيلا بشارة.. شاهد ماذا قال!

كتب امير فتحي في الأحد 18 أغسطس 2019 02:14 مساءً - خرج الفنان اللبناني وائل كفوري للمرة الأولى عن صمته متحدثا عن سبب صمته تجاه ما يثار حول مشاكله مع طليقته أنجيلا بشارة.

وقال وائل كفوري، في تصريحات تلفزيونية له على هامش حفله الذي أُقيم ضمن مهرجانات زحلة في لبنان، أنه لن يرد على من يتحدثون بشأن مشاكله مع طليقته.

وتابع وائل كفوري: “أنا أب لابنتين وكرامتهم عندي تسوى عندي الدنيا كلها خليهم يحكوا، بناتي خط أحمر، وحفاظًا على كرامتهما لن أرد عليهم، خليهم يحكوا”.

وعن تضامن أبناء مدينته زحلة معه ضد الإساءة إليه من جانب أشرف الموسوي، محامي طليقته أنجيلا بشارة، قال: “بدي أتوجه بالشكر لأهالي زحلة وأهلي بحوش الأمراء، الذين انتفضوا لكرامتهم عندما تم التعرض لي ولهم بالوقت ذاته”.