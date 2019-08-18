شكرا لقرائتكم خبر عن سوذبي للمزادات تستعد لبيع لوحات رواد الفن التشكيلي العربي والان مع التفاصيل

تنظم دار سوثبي للمزادات العالمية، تحت عنوان "فنون الشرق الأوسط"، معرضاَ في لندن، يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ويضم المعرض أعمال عدد من رواد الفن التشكيلي العربي، والأكثر شهرة بداية من العصر الحديث حتى الفترة المعاصرة.

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وبحسب الدار، فإن المزاد يقدم مجموعة من الأعمال الفنية من مختلف أنحاء البلاد والمناطق النادرة، بما في ذلك أعمال لـ أنطوان ماليار اكيس، وحسن حجاج، وماركوس جريجوريان، ومحمود سعيد، وشيرين نشأت، ومسعود عربشاهي، ومنوشير يكتاي.

ومن أبرز الأعمال الفنية المعروضة لوحة "وفاة طفل" للفنان محمود صبري، وتقدر بـ891 ألف جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن محمود صبري ولد عام 1937 في بغداد وتوفى عام 2012، أكمل دراسته الإعدادية وحصل على دبلوم في العلوم الاجتماعية من إنجلترا عام 1949، درس الفن بصورة شخصية، وكان عضو جمعية الفنانين العراقيين، ودرس وبحث نظرية خاصة في الفن عرفت باسم "واقعة الكم"، وشارك في معارض جماعة الرواد حتى عام 1962.