متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة المغربية جنات عن الصورة الأولى لها مع ابنتها الرضيعة التي تحمل نفس اسمها، وعلقت على الصورة “وحشتوني أنا وجنات الصغيرة”.
ورُزقت جنات بابنتها الأولى من زوجها المحامي المصري محمد عثمان في 3 مايو/أيار الماضي، وأطلقت نفس اسمها على طفلتها، لتنضم إلى النجمات اللاتي أطلقن أسماء بناتهن على نفس أسمائهن.
وعلى الرغم من ظروف الحمل إلا أن جنات واصلت عملها الفني، وسجلت أغنية “دموع وبكيت” من ألبومها الجديد، كما غنت أغنية “لسه هتحلي” تتر مسلسل “كارمن”.
كانت هذه تفاصيل خبر جنات تكشف عن أوّل صورة لطفلتها الصغيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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