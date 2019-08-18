أغنية باللهجة التونسية تفصل لطيفة عن طرح ألبومها الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة لطيفة التونسية جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بصورة ظهرت من خلالها داخل أحد الاستوديوهات أثناء تسجيل آخر أغاني ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال فصل الصيف الجاري.

وعلقت لطيفة على الصورة وقالت: “اتأخرت عليكم على خاطر كنت في الاستوديو نحضر في مفاجأة حلوة أغنية تونسية يكمل بها الألبوم”.

وكانت لطيفة قد أعلنت أن هذا الألبوم سيكون أحد أهم العلامات في مشوارها الفني، وأنها ستقدم من خلاله مفاجآت موسيقية جديدة لمستمعيها.

الجدير بالذكر أن لطيفة، طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنية “شاغلني”، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات إبراهيم شتا، وألحان مونتي، والكليب إخراج فادي حداد.