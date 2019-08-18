ميغان ماركل في الجزء الأخير من Suits.. الحلقة الأولى حديث الجمهور

متابعة بتجـــــــــــرد: انتظر متابعو المسلسل الأميركي الشهير Suits الحلقة الأولى من الموسم التاسع والأخير لمعرفة ما إذا كانت الممثلة السابقة والدوقة الحالية ميغان ماركل ستعود إليه بشكلٍ مفاجئ.

واللافت كان أنّ القائمين على المسلسل اختاروا القيام بلفتةٍ مميّزة لدوقة ساسكس ميغان ماركل (38 عاماً) من خلال ذكرها في الحلقة الأولى.

ماركل كانت قد شاركت سابقاً في سبعة مواسم من المسلسل قبل زواجها من الأمير هاري واعتزالها التمثيل، وفي الموسم الثامن قيل إنّ شخصيتها في المسلسل “ريتشيل زاين” قد انتقلت للعيش في سياتل برفقة زوجها “مايك روس” حيث سيؤسسان سوياً شركة محاماة هناك.

لكن في الحلقة الأولى من الموسم التاسع، عاد دور “مايك روس” إلى المسلسل وحين سُئل عن أوضاع ريتشيل أجابت الشخصية: “لو أخبرتك عن حالتها الرائعة لربما لن تُصدقني”، في إشارة إلى السعادة الكبيرة التي تعيشها ميغان بعدما أصبحت فرداً من العائلة الملكية.

وسريعاً، نشر الحساب الرسمي للمسلسل على تويتر المقطع من الحلقة مع التعليق التالي: “يبدو أنّ ريتشيل تبلي حسناً جداً”، ما أشعل ردود الفعل من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للفتة الجميلة التي حصلت.