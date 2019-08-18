نانسي عجرم تكسر أرقام “يوتيوب” وأغنيتها تتحوّل إلى نشيد للسهرات

متابعة بتجــــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم حصد نجاح أغنية “بدنا نولع الجو” التي طرحتها منذ سنة تقريبًا وتحديدًا في أيلول/سبتمبر 2018.

وحقق فيديو كليب الأغنية رقمًا إلكترونيًا قياسيًا حيث تخطى الـ50 مليون مشاهدة عبر قناة نانسي الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

ولا تزال الأغنية تتصدّر منذ إطلاقها المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية الأكثر استماعًا وطلبًا من قبل الجمهور، كما وتحوّلت إلى نشيد المناسبات السعيدة والسهرات الشبابية في مختلف البلدان العربية.

على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، وأعلنت منذ أيام أنها ستطلق أوّل أغنية منه في الفترة القريبة المقبلة.

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لمشاهدة فيديو كليب “بدنا نولع الجو”: