هل أخفقت شيرين عبد الوهاب في الغناء باللهجة الخليجية؟

متابعة بتجـــــــــرد: شغلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حيذًا كبيرًا من الإهتمام خلال الأيام الماضية، وذلك بعد طرح أحدث أغانيها “الحب خدعة”.

تفاوتت الآراء حول الأغنية خاصةً أن شيرين عبد الوهاب تؤدي من خلالها اللهجة الخليجية في عمل فني لأوّل مرّة خلال مسيرتها، وذلك بعد تجربتها الناجحة باللهجة اللبنانية في أغنية “يا بتفكر يا بتحس” وهي شارة مسلسل “خمسة ونص” للنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

قد تحتاج الأغنية لوقت أكثر حتى نتمكن من تحديد مدى نجاحها، لكن الواضح من خلال نسبة المشاهدة التي حصدتها (أكثر من مليوني مشاهدة) في ثلاثة أيام أنها قد أعجبت شريحة كبيرة من الجمهور.

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الجدير ذكره أن أغنية “الحب خدعة” من كلمات سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد وقد أطلقتها شيرين عبد قناتها على موقع “يوتيوب”.

لمشاهدة فيديو أغنية “الحب خدعة”: