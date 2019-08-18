هل تمنع عائلة مايلي سايروس وليام هيمسورث انفصالهما؟

متابعة بتجــــــــــرد: انتشر خبر انفصال المغنية العالمية مايلي سايروس، وزوجها الفنان الأسترالي ليام هيمسورث، خلال الأسبوع الماضي، بعد زواج استمر ثمانية أشهر فقط، وعلاقة حب طويلة بدأت في عام 2010.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل”، البريطانية، فإن عائلتي الزوجين تريدان منهما أن يعيدا النظر في قرار الانفصال، ويأخذا الوقت الكافي للتفكير في هذه الخطوة قبل إتمامها.

وأوضحت مصادر على علم بالتفاصيل، للصحيفة، أن الأسرتين حثتا النجمين على قضاء بعض الوقت في التفكير، قبل اتخاذ القرار النهائي، كما أن كلا الزوجين مستاء من انتشار الخبر.

وكان الزوجان قد أعلنا زواجهما في شهر ديسمبر من عام 2018، لينتشر خبر أنهما في طريقهما للانفصال خلال الأسبوع الماضي، بعد تغيير أولوياتهما، وأكد أحد ممثلي “مايلي”، أن الزوجين وافقا على الانفصال في هذا الوقت، لأنه من الأفضل لهما التركيز على أنفسهم ووظائفهم.

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وأضاف أنهما سيظلان أبوين مخلصين لجميع حيواناتهما التي يتشاركانها، وأنهما يرغبان من الجميع احترام خصوصيتهما.

ورغم أن الزوجين لم يؤكدا انفصالهما حتى اليوم، فإنه يعتقد أنهما انفصلا في شهر يونيو الماضي، وزعم مصدر مقرب من “مايلي”، أنها تعيش وقتا عصيبا في الوقت الحالي، وتكافح من أجل التغلب على الانفصال، بعد السنوات الطويلة التي عاشتها مع “هيمسورث”، حيث التقته للمرة الأولى عام 2009.

وكشف المصدر عن أنه كانت هناك الكثير من الخلافات بينهما، لذا اتفقا على أنه من الأفضل لهما قضاء بعض الوقت بمفردهما، لكن هذا لا يعني أن علاقتهما انتهت تماما.

والتقت مايلي مع ليام في عام 2009 وبدأت علاقة بينهما منذ عام 2010، وأعلنا خطبتهما عام 2012، ثم انفصلا واشتعلت الرومانسية بينهما مرة أخرى، في عام 2015 قبل أن يتزوجا في ديسمبر 2018.