اختفاء المخرج وراء توقف مشروع أحمد حلمي وناصر القصبي السينمائي

متابعة بتجــــــــــــرد: رغم اتفاق النجم أحمد حلمي والفنان ناصر القصبي، على تقديم فيلم سعودي، يكتبه المؤلف وليد يوسف، ويتولى إخراجه أوس الشرقي، فإن العمل توقف دون أسباب واضحة.

وكشف المؤلف وليد يوسف في تصريحات له، عن أن الاتفاق بخصوص العمل، تم منذ عامين، حيث عُقد اجتماع اتفق فريق العمل خلاله على أن يكون عملا كوميديا، ترصد له ميزانية ضخمة، ويشارك في بطولته نجوم من السعودية ومصر.

وأضاف وليد يوسف، أن العمل توقف منذ فترة كبيرة، مشيرا إلى أن السبب في ذلك، هو اختفاء المخرج أوس الشرقي، بعد سفره إلى إحدى الدول الأجنبية، وانقطاع اتصاله بأي من فريق عمل الفيلم.

يذكر أن النجم أحمد حلمي يعرض له حاليا في السينمات فيلم “خيال مآتة”، الذي يشاركه بطولته: منة شلبي، وبيومي فؤاد، وحسن حسني، وإنعام سالوسة، وانتصار، وخالد الصاوي، وعبد الرحمن أبو زهرة، ولطفي لبيب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.