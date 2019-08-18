جينيفر لوبيز تتبادل الهدايا الفاخرة مع خطيبها.. أيهما الأفخم؟

متابعة بتجــــــــــرد: قدم النجم أليكس رودريغز، خطيب الفنانة العالمية، جينيفر لوبيز، هدية ثمينة لها، بمناسبة ذكرى ميلادها الـ50.

واختار “رودريغز”، سيارة حمراء نارية من ماركة “بورش” موديل 2019، لتكون هدية خطيبته لوبيز، بحسب مجلة “ماري كلير”.

في المقابل ردت الفنانة العالمية على هدية خطيبها بأخرى، تمثلت في سيارة من طراز الدفع الرباعي، ماركة “فورد برونكو”، في أحدث إصداراتها لعام 2020.

وتنتمي هذه السيارة لفئة السيارات الكهربائية، وهي الطراز المطوّر لموديل عام 1974، باللون الأزرق الفاتح.

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ورصد مقطع فيديو، أليكس وهو يقود سيارته الجديدة، برفقة جينيفر لوبيز، وهي تتراقص على موسيقى أغنية “كاردي بي”.

يذكر أن جينيفر لوبيز، أحيت قبل أيام أول حفل غنائي في مصر، وظهرت فيه بالزي الذي ارتدته في جولتها الغنائية “It’s My Party”.