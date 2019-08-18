القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن ضم لاعب الوسط الفرنسي مايكل كويسانسي قادما من بروسيا مونشنجلادباخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبات كويسانسي خامس لاعب فرنسي بالفريق مع كورنتون توليسو وكينجسلي كومان وبنجامين بافارد ولوكاس هرنانديز. ويعد نجم جلادباخ الشاب الصفقة السادسة للبايرن إجمالا هذا الصيف بعد بنجامين بافارد ولوكاس هرنانديز وفيت أرت وفيليبي كوتينيو وإيفان بيريسيتش. ويعتبر لاعب الوسط الشاب من أهم نجوم فرنسا الواعدين ولقد اختير ضمن فريق كأس أمم أوروبا تحت 19 سنة عام 2018 رغم خروج فرنسا من نصف النهائي. "العين الرياضية" تلقي الضوء على أبرز المعلومات بشأن النجم الشاب عبر الفيديوجراف التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديوجراف.. من هو مايكل كويسانسي خامس الفرنسيين في بايرن ميونيخ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.