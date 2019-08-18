موري حاتم يطرح أول أغنية بعد “ذا فويس” كندا

بعد ان نجح في نيل اعجاب لجنة تحكيم برنامج The Voice – Canada، ووصل الى مراحل متقدّمة من البرنامج، ها هو النجم الشاب موري حاتم يطلّ من جديد على جمهوره، وفي جعبته أغنية باللغة الفرنسية طرحها منذ بضعة ايام بعنوان Le Tchu.

الأغنية صيفية قدمها “حاتم” بالتعاون مع Dj David Obegi ضمن أجواء حماسيّة رائعة.

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وبعد ان أصبحت الاغنية على قناة موري الخاصة عبر موقع يوتيوب، تهافت الجمهور المتابع وكل محبي موري لسماع هذه الاغنية المميزة والحماسية، والتي صوّرها على طريقة الفيديو كليب، كما عبّر المتابعون عن اعجابهم بالاغنية وحبهم الكبير لموري، متمنين له دوام التفوق والنجاح في مسيرته الفنية، وان لا يغيب عن اصدار الأغاني لفترة طويلة.

نذكر أن موري حاتم كان قد أحيا منذ عدة ايام حفلاً غنائياً على مسرح “أولمبيا مونتريال” في كندا تكلل بالنجاح الكبير حيث يعتبر هذا الحفل هو الاول له بعد مشاركته في ذا فويس كندا.