آسر ياسين ينشر بوستر فيلمه الجديد "الشايب ولاد رزق"

كشف الفنان آسر ياسين، عبر حسابه الشخصي في موقع "إنستغرام"، عن بوستر فيلمه الجديد "الشايب ولاد رزق"، والمقرر عرضه في صيف العام المقبل 2020، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج حسين المنباوي.

ومن المتوقع ظهور فيلم "الشايب" كاستكمال لدور الفنان آسر ياسين الذي ظهر في نهاية الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2".

يذكر أن "ولاد رزق" خاض سباق عيد الأضحى الماضي، وكان من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، احمد داود، باسم سمرة، خالد الصاوي"، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان. قد يهمك ايضاً: تنصيب نيللي كريم وآسر ياسين سفراء نوايا حسنة لمنظمة الهجرة الدولية آسر ياسين يبدأ التحضير لـ الشايب برفقة الجهيني

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