اللقطات الأولى من فيلم جيمس فرانكو الجديد "Zeroville"

نشرت شركة إنتاج فيلم الكوميديا والتشويق الشهير "Zeroville" الإعلان الأول للفيلم، على أن يتم الإفراج عنه للمرة الأولى في صالات السينما العالمية في 6 سبتمبر القادم 2019.

يدور الفيلم في إطار كوميدي درامي، حيث يصل ممثل واعد إلى (هوليود) عام 1969 طامحًا في الشهرة والمشاركة بأعمال فنية كبيرة، لكن وصوله إلى هناك يتوافق مع فترة انتقالية هامة بالصناعة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم ديف فرانكو وجيمس فرانكو ومبجان فوكس وويل فاريل وسيث روجان وجوي كينج وتوماس إيان نيكولاس وكريج روبنسون وداني ماكبرايد وجاكي ويفر وميا سيرافينو وهوراشيو سانز وغيرهم.

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