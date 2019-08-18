جواد العلي يصدر أغنية جديدة بعنوان "قلبي حلف"

اطلق الفنان السعودي جواد العلي عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، أغنيته الجديدة "قلبي حلف" من كلمات الفارس وألحان السهب وتوزيع كرم اوكتان.

وبعد غياب لسنوات طويلة عن الاعلام والساحة الفنية، فاجأ العلي جمهوره بعودته في مطلع عام 2019 الحالي عبر أغنية "ما يهمه"، بصورة جديدة بدا فيها بشكل جديد ومختلف عن الصورة المحفورة في مخيلة جمهوره، وبدا بملامح اكبر في العمر، مع تسربحة شعر شبابية، رعم ان الخصلات البيضاء تخللت شعره، بينما ترك شاربه المميز والذي لطالما اشتهر به.

وحصدت أغنية "قلبي حلف" أكثر من 130 الف مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحها.

وتقول كلماتها: ‏في الحب قلبي لك حلف باللي خلق نبضة

يبقى وفيّ ما يختلف كله ولا بعضه

من غبت عن عيني وأنا دمعي ملا عيني ارجع هنا وأنا أوعدك ما فارقك لحظة

‏ليه ترضى لي في بعدك انكسر وأشتاق لو مرادك شوقي أمرك بس بدون فراق

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‏في الحب قلبي للأسف دايم كذا حظه يا ما انجرح وياما نزف وليته بكذا يرضى

شافك وقال انت الهوى اللي يداويني شافك وكنَّه مانجرح في الحب ولا لحظه

‏اجبر بخاطر حنيني ولهفتي والحال اسالك بالله تجيني يا حبيبي تعال

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