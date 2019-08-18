مايا نصري تنشر صورةً مع زوجها

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة اللبنانية مايا نصري، عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام"، صورة جمعتها بأطفالها وزوجها.وقالت معلّقة عليها: "في يوم ميلادي، لا يمكنني أن أشكر الله بما يكفي على هذه الهدايا الرائعة. إيهاب لمعي، زوجي العزيز، حب حياتي، ميكاييلا، جيوفاني والطفلة مانويلا، أطفالنا الثلاثة.. أتمنى لكم يوما رائعا جميعا". وظهرت نصري وهي تجلس وسط هؤلاء، بينما يقف زوجها المخرج المصري إيهاب لمعي محاولا احتضان الجميع. قد يهمك أيضاً :

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