ياسمين صبري تقطع وعدًا بالتحضير لمشروع فنيّ لهند رستم

أعربت الفنانة المصريّة ياسمين صبري، عن سعادتها بحديث بسنت رضا ابنة الفنانة المصريّة الرّاحلة هند رستم، عنها، وأنّها الفنانة الوحيدة قريبة الشّبه منها في الوقت الحاليّ، حيث كشف مصدر مقرّب من ياسمين صبري، في تصريح إعلامي أنّ الفنانة المصريّة أجرتْ اتصالًا هاتفيًا مع ابنة هند رستم، شكرتها فيها على تصريحها، لافتًا إلى أنّها قطعتْ على نفسها وعدًا بالتحضير لمشروع فنيّ يُعيد جزء من السّيرة الفنيّة الحافلة للفنانة الرّاحلة.

وأكّدت "ياسمين" أنّها تعتبر هند رستم، مثلها الأعلي فنيًا واصفًة إيّاها بالفنانة الرّاقية التي أضافت الكثير للفنّ المصريّ.

وكانت بسنت رضا ابنة الفنانة الرّاحلة هند رستم، قد قالت إنّ الأحداث الدراميّة في حياة والدتها قليلة، لذلك لا تفضّل تقديم عمل يحمل سيرتها الفنيّة، مُبدية موافقتها حول ما يمكن أن تُحضّره ياسمين صبري، والذي ستعتبره نوعًا من التكريم لوالدتها.

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يُذكر أنّ بسنت رضا، أعلنت في تصريحات لها عن شبيهة هند رستم في الوقت الحاليّ، حيث أكّدت أنّ شبيهتها في الفنانة ياسمين صبري، خصوصًا أنّها تشبهها في شبابها.

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