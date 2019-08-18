"لايف ستايلز ستديوز" تطرح "أنا عندي حبيب" لـ"روان عليان"

طرحت شركة "لايف ستايلز ستديوز" عبر قناتها على "يوتيوب" فيديو كليب جديد لنجمة "آراب أيدول" روان عليان بعنوان "أنا عندي حبيب"، وهي أغنية باللهجة المصرية من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع الموزع التركي الشهير صوات أيدوجان، والأغنية تم تسجيلها بالكامل في تركيا بإنتاج ضخم بمشاركة أفضل العازفين بتركيا منهم عازف الإيقاع الشهير جنكيز أرجومر.

كليب "أنا عندي حبيب" تم تصويره في لبنان على مدار ٣ أيام مع المخرج اللبناني فادي حداد وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

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‏يذكر أن الفلسطينية روان عليان هي أحد الأصوات الرائعة التي شاركت في الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب "آراب أيدول" وحققت نجاحا كبيرا بالبرنامج.

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