محمد وزيري يعد هيفاء وهبي بمفاجأة سعيدة

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلن محمد وزيري مدير الأعمال السابق الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن مفاجأة سعيدة يحضرها لها. وذلك في رسالةٍ قصيرة ذكرها فيها عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "بحضرلك مفاجأة هتاكلي صوابعك وراها". فتفاعل المتابعون مع الرسالة وسط التساؤلات التي عززها رد "وهبي" التي كتبت: "مش قادرة استنى".

وفيما أثنى المعلقون على استمرار علاقتهما الطيبة بعد إنفصالهما مهنياً، قام "وزيري" بتحويل حسابه على "تويتر" من عام إلى خاص حصراً بالأصدقاء. الأمر الذي تسبب باختفاء التغريدة عن العامة. فهل سيعود لإدارة أعمالها أم سيستمر بمساعدتها كصديق أم يحضّر لها حفلاً أم أغنية جديدة أو احتفالاً من نوع خاص؟ يبقى الجواب في الأيام القادمة.

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