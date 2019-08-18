شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يتخطى 80 مليون جنيه بشباك التذاكر فى أقل من شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطى فيلم "الفيل الأزرق للنجم كريم عبد العزيز حاجز الـ 80 مليون جنيه فى شباك تذاكر موسم عيد الأضحى السينمائى محققاً 80 مليونا و 200 ألف جنيه فى 26 يوم عرض فقط، وذلك بعدما حصد أمس السبت ايرادات 2 مليوناً و 50 ألف جنيه ليواصل زحفه نحو تحقيق أرقام غير مسبوقة فى تاريخ السينما.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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