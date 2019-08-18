شكرا لقرائتكم خبر عن سعاد ماسي تحيي حفلا بمهرجان الحمامات الدولي بتونس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي المطربة الجزائرية سعاد ماسي حفلا ضمن حفلات وعروض مهرجان الحمامات الدولي بتونس في دورته الـ 55 اليوم الأحد 18 أغسطس الساعة الثامنة مساء .

معظم أغاني سعاد ماسي باللهجة العاصمية الجزائرية بالإضافة إلى الأمازيغية القبائلية والفرنسية حيث تشارك سعاد في كتابة وتلحين أغانيها ولا تستغني عن العزف على القيثارة في حفلاتها. لها جمهور كبير في الجزائر والدول المغاربية وفرنسا.

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آخر حفلات ماسي كان افتتاح النسخة السادسة عشرة من مهرجان "التفاف العالم Détours du Monde"، الذى احتضنته مدينة شاناك فى فرنسا.

يذكر أن مهرجان الحمامات الدولي هو تظاهرة ثقافية وفنية تقام في المركز الثقافي الدولي بالحمامات خلال شهري يوليو وأغسطس من كل سنة وقد انعقدت دورته الأولي عام 1966 ويعتبرثاني أهم مهرجان ثقافي تونسي بعد مهرجان قرطاج الدولي وشارك فيه من قبل عدد كبيرمن نجوم الغناء المصري والفرق المشهورة منهم الكينج محمد منيرالعام قبل الماضي ويشارك في حفلاته هذا العام الموسيقار زياد رحباني والمطرب محمد محسن وعدد آخر من نجوم الغناء والمسرح في العالم .