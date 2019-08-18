شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محى يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد بعنوان "قضية" من توزيع فهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد محى لطرح أولى أغانى ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "بتاع زمان"، بعنوان "قضية" وذلك عبر "يوتيوب"، والأغنية كلمات الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد، من المقرر أن يتم طرحها بعد 10 أيام، على أن يتم الكشف عن البوسترات الدعائية للألبوم فى الأيام المقبلة، قبل طرح الألبوم بشكل كامل آخر شهر أغسطس الجاري .

ويضم الألبوم 18 أغنية، ومن أبرزها "قضية"،و"هربت"،"اخبار الحبايب"، "يوم جديد"، "غرست امري"،"ورقة وقلم"،"أحلى الناس"، "وقدامى واحد"،"بتاع زمان"،"بعدنا"،" ماتسألوهاش"..وغيرهما.

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يشار إلى أن آخر ألبومات محمد محيى كان بعنوان "مظلوم" عام 2008، وكانت أغنية "يا حنين"، آخر أغانيه من ألحانه وكلمات الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، ومن توزيع فهد.