شكرا لقرائتكم خبر عن 9 عروض مسرحية في اليوم الثاني من أيام المهرجان القومي للمسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد 18 أغسطس " اليوم الثاني " من أيام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشر ( 9 ) عروض مسرحية تبدأ الساعة السادسة مساء حيث يقام 4 عروض على 4 مسارح مختلفة فعلي مسرح البالون يقدم العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب"، للمخرج محسن رزق كما يقام العرض المسرحي "زهرة اللوتس" للمخرج محمد حجاج على مسرح ميامي وعلى مسرح أوبرا ملك يقام العرض المسرحي "مترو" للمخرج عادل رأفت، بينما يقام العرض المسرحي "الملحمة" للمخرج مهند المليجي على مسرح الشباب والرياضة.



عروض اليوم الثاني من ايام المهرجان القومي للمسرح

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وفي تمام الثامنة والنصف مساء تقام 5 عروض مسرحية، هي "تسجيل دخول" للمخرج هاني عفيفي، على مسرح مركز الهناجر للفنون والعرض المسرحي "الدخان" للمخرج مايكل بسطا بقاعة سيد درويش، كما يقام عرض مسرحية "صوت الموسيقى" للمخرجة نورهان شعيب على مسرح الجمهورية ويقام العرض المسرحي "أوبرا بنت عربي" للمخرج هشام علي بمسرح السلام بينما تعرض مسرحية "حذاء مثقوب" للمخرج عمرو عفيفي على مسرح العرائس.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة النجم القدير أحمد عبد العزيز والذي افتتحته أمس الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم بحضور أغلب نجوم المسرح المصري وتستمر العروض والفعاليات حتي يوم 30 أغسطس الذي سيشهد حفل الختام وتوزيع الجوائز .